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Сегодня, 08:14

Симеоне рассказал, в чем нужно прибавить «Атлетико» перед матчем с «Реалом»

Алина Савинова
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями в преддверии домашнего матча 8-го тура ла лиги с «Реалом».

«Наш стадион придаст нам сил в этом матче. Нужно сохранять спокойствие, верить, но также надо улучшать игру в нападении. Мы хорошо играем в защите, но нужно сделать шаг вперёд в части атаки», — приводит DAZN слова Симеоне.

Матч между командами пройдет в воскресенье, 29 сентября. Начало — в 22.00 по московскому времени.

После семи туров «Реал» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетико» (15) располагается на строчку ниже.

Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 7 0 0 23-5 21
2
 Реал 7 5 2 0 16-5 17
3
 Атлетико 7 4 3 0 11-3 15
4
 Вильярреал 7 4 2 1 14-14 14
5
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
6
 Осасуна 7 3 2 2 8-11 11
7
 Мальорка 7 3 2 2 6-5 11
8
 Алавес 7 3 1 3 11-10 10
9
 Р. Вальекано 7 2 3 2 8-7 9
10
 Сельта 7 3 0 4 14-14 9
11
 Бетис 7 2 3 2 7-7 9
12
 Жирона 7 2 2 3 8-10 8
13
 Севилья 7 2 2 3 7-9 8
14
 Эспаньол 7 2 1 4 7-11 7
15
 Леганес 7 1 3 3 4-8 6
16
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 3-7 5
17
 Вальядолид 7 1 2 4 3-15 5
18
 Валенсия 7 1 2 4 5-10 5
19
 Хетафе 7 0 4 3 3-6 4
20
 Лас-Пальмас 7 0 3 4 8-13 3
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Р. Вальекано – Леганес
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Осасуна – Барселона
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29.09 15:00
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