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Сегодня, 07:30

Симеоне рассказал о причинах поражения «Атлетико» от «Атлетика»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил результат матча с «Атлетиком» (0:2) в ла лиге.

«Начало было сложным. Первые 10-15 минут мы были в напряжении, но потом мы начали прибавлять. Однако пропустили с пенальти, это выбило нас из колеи.

Команда очень хорошо тренировалась на этой неделе, но сегодня в некоторых эпизодах нам не хватало свежести и напористости. От этого зависит, будет ли у команды преимущество, либо у нее будут проблемы", — цитирует Симеоне сайт команды.

«Атлетик» набрал 51 очко, но остался на восьмом месте в турнирной таблице. «Атлетико» идет на четвертой позиции (61 очко).

Диего Симеоне
ФК Атлетико
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