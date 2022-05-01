Симеоне рассказал о причинах поражения «Атлетико» от «Атлетика»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил результат матча с «Атлетиком» (0:2) в ла лиге.

«Начало было сложным. Первые 10-15 минут мы были в напряжении, но потом мы начали прибавлять. Однако пропустили с пенальти, это выбило нас из колеи.

Команда очень хорошо тренировалась на этой неделе, но сегодня в некоторых эпизодах нам не хватало свежести и напористости. От этого зависит, будет ли у команды преимущество, либо у нее будут проблемы", — цитирует Симеоне сайт команды.

«Атлетик» набрал 51 очко, но остался на восьмом месте в турнирной таблице. «Атлетико» идет на четвертой позиции (61 очко).