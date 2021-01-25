Симеоне рассказал о чемпионских амбициях «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал лидерство мадридцев в чемпионате Испании.

«Сейчас для нас самое следующий матч с «Кадисом». Да, команда показывает неплохой футбол, но мы пока не думаем о чемпионстве. Надо идти постепенно, от матча к матчу», — цитирует аргентинского специалиста Marca.

На данный момент «Атлетико» лидирует в турнирной таблице ла лиги с 47 очками после 18 матчей. На втором месте — «Реал», у которого 40 очков после 19 сыгранных встреч.