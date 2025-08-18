Симеоне — о поражении от «Эспаньола»: «Нам больно от такого результата»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (1:2).

«Прежде всего, нам больно от результата. Нам нужно больше реализации в атаке: у Хулиана Альвареса был шанс после хорошей командной комбинации, мы могли забить. Соперник хорошо использовал свои моменты, сначала забив со стандарта, а затем этот гол, который нам сильно навредил и лишил шансов на победу или ничью. Нам больно от такого результата, но он поможет нам улучшиться и расти», — приводит слова Симеоне испанское издание AS.

В следующем туре «Атлетико» 23 августа сыграет дома с «Эльче», «Эспаньол» днем позже встретится в гостях с «Реал Сосьедад».