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Сегодня, 04:16

Симеоне: «Гризманн всегда отдает «Атлетико» абсолютно все»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (4:3).

«Мы должны продолжать совершенствоваться, и мы продолжаем работать как команда. Меня радует, что те, кто выходят на замену, делают это. Гол Лино был важен, такая реакция на изменения меня очень радует. Первый тайм у Гризманна был не очень хороший, но он все равно имел возможность отличиться. Во втором он уже забил. Он тот, кто всегда отдает «Атлетико» абсолютно все», — приводит слова Симеоне Marca.

После этого матча «Атлетико» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Севилья» с 19 очками — на 13-й строчке.

Антуан Гризманн
Диего Симеоне
ФК Атлетико
ФК Севилья
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Гол Гризманна на 90+4-й минуте принес «Атлетико» победу над «Севильей»
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 12 2 3 50-19 38
2
 Реал 16 11 3 2 34-13 36
3
 Атлетико 16 10 5 1 30-11 35
4
 Атлетик 17 9 5 3 26-15 32
5
 Вильярреал 15 7 5 3 27-25 26
6
 Осасуна 16 6 6 4 22-25 24
7
 Мальорка 17 7 3 7 16-20 24
8
 Р. Сосьедад 16 7 3 6 16-11 24
9
 Жирона 16 6 4 6 22-23 22
10
 Сельта 16 6 3 7 25-27 21
11
 Бетис 16 5 6 5 18-20 21
12
 Севилья 16 5 4 7 17-23 19
13
 Р. Вальекано 15 5 4 6 15-16 19
14
 Лас-Пальмас 16 5 3 8 22-27 18
15
 Алавес 16 4 3 9 18-27 15
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 Леганес 16 3 6 7 14-23 15
17
 Хетафе 15 2 7 6 10-13 13
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 Эспаньол 14 4 1 9 15-27 13
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 Валенсия 14 2 4 8 13-22 10
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Сельта – Мальорка
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Бетис – Барселона
 2 : 2
7.12 20:30
Валенсия – Р. Вальекано
 0 : 1
7.12 23:00
Жирона – Реал
 0 : 3
8.12 16:00
Леганес – Р. Сосьедад
 0 : 3
8.12 18:15
Атлетик – Вильярреал
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