Симеоне: «Гризманн всегда отдает «Атлетико» абсолютно все»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (4:3).
«Мы должны продолжать совершенствоваться, и мы продолжаем работать как команда. Меня радует, что те, кто выходят на замену, делают это. Гол Лино был важен, такая реакция на изменения меня очень радует. Первый тайм у Гризманна был не очень хороший, но он все равно имел возможность отличиться. Во втором он уже забил. Он тот, кто всегда отдает «Атлетико» абсолютно все», — приводит слова Симеоне Marca.
После этого матча «Атлетико» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Севилья» с 19 очками — на 13-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|17
|12
|2
|3
|50-19
|38
|
2
|Реал
|16
|11
|3
|2
|34-13
|36
|
3
|Атлетико
|16
|10
|5
|1
|30-11
|35
|
4
|Атлетик
|17
|9
|5
|3
|26-15
|32
|
5
|Вильярреал
|15
|7
|5
|3
|27-25
|26
|
6
|Осасуна
|16
|6
|6
|4
|22-25
|24
|
7
|Мальорка
|17
|7
|3
|7
|16-20
|24
|
8
|Р. Сосьедад
|16
|7
|3
|6
|16-11
|24
|
9
|Жирона
|16
|6
|4
|6
|22-23
|22
|
10
|Сельта
|16
|6
|3
|7
|25-27
|21
|
11
|Бетис
|16
|5
|6
|5
|18-20
|21
|
12
|Севилья
|16
|5
|4
|7
|17-23
|19
|
13
|Р. Вальекано
|15
|5
|4
|6
|15-16
|19
|
14
|Лас-Пальмас
|16
|5
|3
|8
|22-27
|18
|
15
|Алавес
|16
|4
|3
|9
|18-27
|15
|
16
|Леганес
|16
|3
|6
|7
|14-23
|15
|
17
|Хетафе
|15
|2
|7
|6
|10-13
|13
|
18
|Эспаньол
|14
|4
|1
|9
|15-27
|13
|
19
|Валенсия
|14
|2
|4
|8
|13-22
|10
|
20
|Вальядолид
|16
|2
|3
|11
|11-34
|9
|6.12
|23:00
|
Сельта – Мальорка
|2 : 0
|7.12
|16:00
|
Лас-Пальмас – Вальядолид
|2 : 1
|7.12
|18:15
|
Бетис – Барселона
|2 : 2
|7.12
|20:30
|
Валенсия – Р. Вальекано
|0 : 1
|7.12
|23:00
|
Жирона – Реал
|0 : 3
|8.12
|16:00
|
Леганес – Р. Сосьедад
|0 : 3
|8.12
|18:15
|
Атлетик – Вильярреал
|2 : 0
|8.12
|20:30
|
Осасуна – Алавес
|2 : 2
|8.12
|23:00
|
Атлетико – Севилья
|4 : 3
|9.12
|23:00
|
Хетафе – Эспаньол
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|12
|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|13
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|14
|1
|4