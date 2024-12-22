Симеоне: «У «Барселоны» было много моментов, но богиня удачи помогла «Атлетико» выстоять»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:1).

«Не стану лукавить, я счастлив. Нам пришлось помучиться, «Барселона» очень хороша, постоянно атакует. Несколько футболистов отлично сыграли в защите, в особенности Ян Облак. Благодаря этому мы выжили. Во втором тайме мы стали играть лучше. У «Барселоны» было много моментов, но богиня удачи помогла нам выстоять. Когда так много атакуешь, можешь запутаться, мы проявили терпение и воспользовались контратакой, Серлот забил отличный гол.

Я не сомневаюсь в том, что «Барселона» не заслужила проиграть все те игры, которые проиграла. У нее было много моментов в матчах с «Леганесом» и «Лас-Пальмасом», но таков футбол. Когда мяч не идет в ворота, начинаются проблемы», — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» одержал седьмую победу подряд в чемпионате Испании, «Барселона» в последних семи играх потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью.

После этого матча «Атлетико» с 41 очком поднялся на первое место в турнирной таблице, «Барселона» с 38 очками — на второй строчке. Идущий на третьем месте «Реал» набрал 37 очков.