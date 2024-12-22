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22 декабря, 01:56

Симеоне: «У «Барселоны» было много моментов, но богиня удачи помогла «Атлетико» выстоять»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.
Фото Reuters

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:1).

«Не стану лукавить, я счастлив. Нам пришлось помучиться, «Барселона» очень хороша, постоянно атакует. Несколько футболистов отлично сыграли в защите, в особенности Ян Облак. Благодаря этому мы выжили. Во втором тайме мы стали играть лучше. У «Барселоны» было много моментов, но богиня удачи помогла нам выстоять. Когда так много атакуешь, можешь запутаться, мы проявили терпение и воспользовались контратакой, Серлот забил отличный гол.

Я не сомневаюсь в том, что «Барселона» не заслужила проиграть все те игры, которые проиграла. У нее было много моментов в матчах с «Леганесом» и «Лас-Пальмасом», но таков футбол. Когда мяч не идет в ворота, начинаются проблемы», — приводит слова Симеоне Marca.

Футболисты &laquo;Атлетико&raquo; Александр Серлот и&nbsp;Аксель Витсель празднуют победный гол в&nbsp;ворота &laquo;Барселоны&raquo; (2:1) 21&nbsp;декабря. Что за развязка в матче «Барселоны» и «Атлетико»! Серлот наказал каталонцев за ужасную реализацию

«Атлетико» одержал седьмую победу подряд в чемпионате Испании, «Барселона» в последних семи играх потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью.

После этого матча «Атлетико» с 41 очком поднялся на первое место в турнирной таблице, «Барселона» с 38 очками — на второй строчке. Идущий на третьем месте «Реал» набрал 37 очков.

Диего Симеоне
ФК Атлетико
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
2
 Реал 18 12 4 2 41-18 40
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
8
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
10
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
11
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
12
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
13
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
14
 Р. Вальекано 18 5 7 6 20-21 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 17 2 6 9 16-26 12
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38 тур
1.11 23:00
Алавес – Мальорка
 1 : 0
2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
 1 : 0
2.11 18:15
Жирона – Леганес
 4 : 3
3.11 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 2 : 0
3.11 18:15
Барселона – Эспаньол
 3 : 1
3.11 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 0 : 2
3.11 23:00
Атлетик – Бетис
 1 : 1
4.11 23:00
Сельта – Хетафе
 1 : 0
18.12 23:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 1 : 1
3.01 23:00
Валенсия – Реал
 - : -
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Килиан Мбаппе

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Реал

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И К Ж
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