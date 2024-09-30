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Симеоне — об остановке матча с «Реалом»: «Футболисты не помогают, когда провоцируют болельщиков»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал остановку в матче 8-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:1).

«Это неправильно, но мы, главные герои матча, не помогаем, когда провоцируем болельщиков, и они злятся. У людей нет другого способа отреагировать, но это неправильно. Нужно быть спокойным и знать, в каких ситуациях и как можно праздновать гол. Однако я считаю, что нам нужно попытаться персонализировать тех, кто бросал посторонние предметы, чтобы они больше не смогли прийти на стадион. Они нам не нужны, нам нужны болельщики, которые поощряют горячих игроков», — приводит слова Симеоне DAZN.

Вратарь &laquo;Реала&raquo; Тибо Куртуа и&nbsp;фанаты &laquo;Атлетико&raquo;. В Куртуа полетели пакет с мусором и зажигалки от фанатов «Атлетико». Дерби едва не сорвали

На 70-й минуте встреча была прервана из-за поведения болельщиков: фанаты хозяев стали бросать в голкипера гостей Тибо Куртуа посторонние предметы.

После этого матча «Атлетико» с 16 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Реал» с 18 очками идет на второй строчке, оставая от лидирующей «Барселоны» на 3 балла.

Диего Симеоне
ФК Атлетико
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 0 1 25-9 21
2
 Реал 8 5 3 0 17-6 18
3
 Атлетико 8 4 4 0 12-4 16
4
 Вильярреал 7 4 2 1 14-14 14
5
 Осасуна 8 4 2 2 12-13 14
6
 Атлетик 8 4 2 2 12-8 14
7
 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
8
 Бетис 8 3 3 2 8-7 12
9
 Сельта 8 3 1 4 15-15 10
10
 Р. Вальекано 8 2 4 2 9-8 10
11
 Алавес 8 3 1 4 11-12 10
12
 Жирона 8 2 3 3 9-11 9
13
 Севилья 8 2 3 3 8-10 9
14
 Р. Сосьедад 8 2 2 4 6-7 8
15
 Хетафе 8 1 4 3 5-6 7
16
 Леганес 8 1 4 3 5-9 7
17
 Эспаньол 8 2 1 5 7-12 7
18
 Валенсия 8 1 2 5 5-13 5
19
 Вальядолид 8 1 2 5 4-17 5
20
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28.09 15:00
Хетафе – Алавес
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Р. Вальекано – Леганес
 1 : 1
28.09 19:30
Р. Сосьедад – Валенсия
 3 : 0
28.09 22:00
Осасуна – Барселона
 4 : 2
29.09 15:00
Сельта – Жирона
 1 : 1
29.09 17:15
Атлетик – Севилья
 1 : 1
29.09 19:30
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