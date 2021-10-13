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Симеоне: «Я думаю о футболе 24 часа в сутки»

Главный тренер «Атлетико» рассказал о своей привязанности к футболу
13:38
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о своей привязанности к футболу.

«Я думаю о футболе 24 часа в сутки. Когда один спит, другой бодрствует. И пока первый спит, другой может думать, и это его преимущество. Я всегда говорил, что невозможно полностью выключиться от игры. Ты приходишь в кинотеатр, фильм длится 90 минут. Кино может быть отличным, но если случается пауза, я начинаю думать, кто сыграет — Феликс или Корреа», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

По словам тренера, отдыхая или готовясь ко сну, он думает, какой состав выпустить в следующем матче.

«Сложно объяснить это тем, кто рядом с тобой. Но сам ты не перестаешь думать, даже когда отдыхаешь или спишь», — сказал он.

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