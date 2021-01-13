Симеоне признался, что не потерял мотивацию работать с «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победы над «Севильей» в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Испании (2:0) отметил, что полон мотивации работать с командой.

— Мы сосредоточены на прогрессе команды и работаем над этим ежедневно, — цитирует AS Симеоне. - Я тренирую с таким же энтузиазмом, как в первый день, когда сел в самолет и сказал, что хочу сделать «Атлетико» лучшей командой в Европе.