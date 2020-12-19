Симеоне похвалил Суареса за дубль в матче с «Эльче»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Эльче» в матче 14-го тура чемпионата Испании (3:1).

«Нам еще есть куда расти. На протяжении всей игры против «Эльче» мы действовали неплохо, — цитирует Симеоне Marca. — Важно, что в первом тайме создали моменты и гол пришел. Во втором тайме играли первым номером и снова забили. Рад за своих игроков. Да, соперник отыграл один мяч, но потом и мы забили третий.

Я очень доволен Луисом Суаресом и его формой. Его второй гол получился очень хорошим во всех смыслах».