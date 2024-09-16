Симеоне о Галлахере: «Клнор — трудяга. «Атлетико» нужны такие футболисты»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне похвалил полузащитника Конора Галлахера за дебютный гол в составе команды.

Хавбек отличился в матче 5-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (3:0).

«Конор — трудяга с очень высокими качествами, никогда не останавливается и отдает все силы в каждом эпизоде. Нам нужны такие футболисты, как он, с высоким энтузиазмом. Это укрепляет нашу полузащиту», — приводит Marca слова Симеоне.

Галлахер перешел в «Атлетико» из «Челси» в конце августа 2024 года. 24-летний англичанин подписал контракт с клубом из Мадрида до конца июня 2029 года.