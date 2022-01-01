Симеоне подтвердил, что Триппьер может покинуть «Атлетико»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подтвердил, что защитник Киран Триппьер может покинуть команду зимой.
«Решение остается за ним. Мы будем исходить из этого», — цитирует тренера Marca.
31-летний защитник может стать самым высокооплачиваемым игроком «Ньюкасла». Английский клуб предлагают ему 145 тысяч евро в год в качестве зарплаты.
В этом сезоне ла лиги Триппьер провел 14 матчей. Контракт игрока с «Атлетико» рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость — 20 миллионов евро.
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