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Симеоне ответил Зидану, который считает «Атлетико» фаворитом

07:22
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перед матчем 13-го тура чемпионата Испании с «Реалом» отметил, что уважает мнение Зинедина Зидана. Французский специалист считает «матрасников» фаворитами ла лиги.

— Обычно я не комментирую мнение коллег, у каждого есть мнение, — цитирует Marca Симеоне. — Я уважаю все мнения, положительные или отрицательные.

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