Симеоне оценил работу арбитра после скандального пенальти в пользу «Атлетико» в матче с «Реалом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал работу арбитра Сесара Сото Градо в матче против «Реала» (1:1) в 23-м туре испанской ла лиги.

На 35-й минуте Сото Градо назначил пенальти в ворота «Реала» за фол Орельена Тчуамени на Самуэле Лино. Одиннадцатиметровый реализовал Хулиан Альварес.

По словам 54-летнего аргентинца, арбитр провел матч «наилучшим образом, опираясь на свои критерия и решения в ключевые моменты».

«В матче «Атлетика» и «Жироной» был похожий пенальти. У судьи была такая же ситуация, его тоже вызвали к монитору», — цитирует Симеоне DAZN.

После этого матча «Реал» с 50 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Атлетико» с 49 очками — на второй строчке. «Барселона», у которой матч в запасе, с 45 очками расположилась на третьем месте.