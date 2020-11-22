Симеоне — о победе над «Барселоной»: «Каталонцы могли забить или даже выиграть»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (1:0).
— Против «Барселоны» в последнее время мы всегда были близки к тому матчу, который мы выиграли в Суперкубке, мы сыграли вничью на их поле и уступили дома, — приводит слова Симеоне Marca. — Я очень доволен усилиями команды. Гол принес нам душевное спокойствие. Второго мяча не последовало, а «Барселона» могла забить или даже победить.
Конечно мы ценим рост игроков по сравнению с прошлым сезоном. У нас много игр, и нам нужны все.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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