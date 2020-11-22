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Симеоне — о победе над «Барселоной»: «Каталонцы могли забить или даже выиграть»

04:10
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (1:0).

— Против «Барселоны» в последнее время мы всегда были близки к тому матчу, который мы выиграли в Суперкубке, мы сыграли вничью на их поле и уступили дома, — приводит слова Симеоне Marca. — Я очень доволен усилиями команды. Гол принес нам душевное спокойствие. Второго мяча не последовало, а «Барселона» могла забить или даже победить.

Конечно мы ценим рост игроков по сравнению с прошлым сезоном. У нас много игр, и нам нужны все.

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