Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (1:0).

— Против «Барселоны» в последнее время мы всегда были близки к тому матчу, который мы выиграли в Суперкубке, мы сыграли вничью на их поле и уступили дома, — приводит слова Симеоне Marca. — Я очень доволен усилиями команды. Гол принес нам душевное спокойствие. Второго мяча не последовало, а «Барселона» могла забить или даже победить.

Конечно мы ценим рост игроков по сравнению с прошлым сезоном. У нас много игр, и нам нужны все.