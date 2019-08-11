Симеоне назвал лучшую способность Феликса

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением о 19-летнем португальском полузащитнике Жоау Феликсе.

– У Жоау много способностей, – цитирует Goal Симеоне. – Он очень быстро адаптируется к тому, что нужно команде. У него есть видение поля, которое позволяет ему адаптироваться ко многим позициям.

Лучшее, что у него есть, как я сказал в первый день, желание учиться. Он хочет учиться, и с этим процесс адаптации будет короче. Талант является врожденным, но желание учиться – самый короткий путь, который должен пройти игрок.

Все о чемпионате Испании – здесь