Симеоне назвал ключевой момент в борьбе за чемпионство

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о том, считает ли он этот отрезок сезона ключевым в борьбе за чемпионство.

«По ходу разных этапов сезона говорят про ключевой момент ла лиги. Но он бывает в каждом матче. Именно поэтому мы как никогда настроены на работу от матча к матчу. Это способ не сбиться с пути и продолжать расти», — цитирует Симеоне Marca.

«Атлетико» в чемпионате Испании занимает первое место, имея в активе 54 очка после 21 матча. Второе место у «Реала», у которого после 23 игр 49 баллов.