Симеоне может возглавить сборную Аргентины

Федерация футбола Аргентины рассматривает возможность приглашения Диего Симеоне на пост главного тренера сборной, сообщает El Chiringuito. Контракт 50-летнего специалиста с «Атлетико» заключен до конца сезона-2021/22.

Симеоне возглавляет мадридцев с декабря 2011 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, две Лиги Европы, два Суперкубка УЕФА, а также дважды играла в финале Лиги чемпионов.

В качестве футболиста Симеоне провел за сборную Аргентины 104 матча (пятый результат в истории) и забил 9 голов. На данный момент аргентинцами руководит Лионель Скалони.