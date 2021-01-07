Симеоне может возглавить сборную Аргентины
16:47
Федерация футбола Аргентины рассматривает возможность приглашения Диего Симеоне на пост главного тренера сборной, сообщает El Chiringuito. Контракт 50-летнего специалиста с «Атлетико» заключен до конца сезона-2021/22.
Симеоне возглавляет мадридцев с декабря 2011 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, две Лиги Европы, два Суперкубка УЕФА, а также дважды играла в финале Лиги чемпионов.
В качестве футболиста Симеоне провел за сборную Аргентины 104 матча (пятый результат в истории) и забил 9 голов. На данный момент аргентинцами руководит Лионель Скалони.
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