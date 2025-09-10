Симеоне: «Моя любимая команда? «Барселона»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне похвалил «Барселону» под руководством Ханса-Дитера Флика за стиль игры.

«Моя любимая команда? «Барселона». Хорошие тренеры — это те, кому удается выявить лучшее в своих игроках. Они играют вертикально, позиционно, и их вингеры очень важны. Рафинья в прошлом сезоне, не говоря уже о Ямале, Педри. У них отличная команда.

Я уже говорил, что «Барселона» — это команда, которая играет лучше всех как единое целое и у которой отличные игроки с выдающимися индивидуальными характеристиками... Половина их голов была забита после навесов. У них хорошая реакция», — сказал 55-летний аргентинский тренер на пресс-конференции.

«Барселона» в трех матчах на старте ла лиги сезона-2025/26 набрала семь очков, у «Атлетико» — два.