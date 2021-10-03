Симеоне: «Барселона» много владела мячом, но мы смогли сыграть так, как хотели»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:0).
«Мы провели хорошую игру, были организованными, очень хорошо переходили из обороны в атаку. Они много владели мячом, но мы смогли сыграть так, как хотели. Таймы были одинаковыми — «Барса» много владела мячом. В первом тайме наши контратаки были очень хороши, во втором их можно не считать. В конце первого тайма я подошел к Феликсу и сказал ему, что мы хотим, чтобы он делал то, что делал сейчас — был решительным, разворачивал игру и немедленно создавал угрозу воротам соперника.
Это первый раз, когда мы играли против «Барселоны» без Месси. Они владели мячом столько же, сколько и всегда, но дело в том, что Месси уникален», — приводит слова Симеоне Marca.
После этого матча «Атлетико» с 17 очками занимает второе место. Столько же у лидирующего «Реала», который имеет матч в запасе. «Барселона» с 12 очками на девятой строчке.
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