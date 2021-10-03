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Симеоне: «Барселона» много владела мячом, но мы смогли сыграть так, как хотели»

01:15
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:0).

«Мы провели хорошую игру, были организованными, очень хорошо переходили из обороны в атаку. Они много владели мячом, но мы смогли сыграть так, как хотели. Таймы были одинаковыми — «Барса» много владела мячом. В первом тайме наши контратаки были очень хороши, во втором их можно не считать. В конце первого тайма я подошел к Феликсу и сказал ему, что мы хотим, чтобы он делал то, что делал сейчас — был решительным, разворачивал игру и немедленно создавал угрозу воротам соперника.

Это первый раз, когда мы играли против «Барселоны» без Месси. Они владели мячом столько же, сколько и всегда, но дело в том, что Месси уникален», — приводит слова Симеоне Marca.

После этого матча «Атлетико» с 17 очками занимает второе место. Столько же у лидирующего «Реала», который имеет матч в запасе. «Барселона» с 12 очками на девятой строчке.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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