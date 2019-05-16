Силлессен может стать одноклубником Черышева

Голкипер "Барселоны" Яспер Силлессен покинет клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает Superdeporte, "Валенсия" заинтересована в приобретении 30-летнего голландца, который хочет получать больше игрового времени. Нынешний основной вратарь "летучих мышей" Нету хочет сменить клубную прописку.

Контракт Силлессена с каталонской командой действует до конца июня 2021 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 9 матчах "Барселоны" и пропустил 9 мячей. Вратарь выступает за каталонцев с 2016 года.

Портал transfermarkt.de оценивает голландца в 18 миллионов евро.