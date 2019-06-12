Шведский нападающий Исак перешел в "Реал Сосьедад"

"Реал Сосьедад" официально объявил о переходе нападающего дортмундской "Боруссии" Александра Исака.
Соглашение с 19-летним шведом рассчитано до 30 июня 2024 года, сообщает пресс-служба бело-голубых.
Детали трансфера не сообщаются, но по информации СМИ, "Сосьедад" заплатил за форварда от 6,5 до 10 миллионов евро.
Сезон 2018/19 Александр Исак провел на правах аренды в "Виллем II". На его счету 29 матчей, 19 голов и 9 результативных передач.
¡Déjale tu mensaje de #OngiEtorriIsak a @alex_isak! 💙⚪️#RealSociedad pic.twitter.com/Eiv9Sbjedh— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) 12 июня 2019 г.
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