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Сегодня, 11:35

Шведская прокуратура закрыла дело в отношении Мбаппе об изнасиловании

Даниил Аршавский
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Шведская прокуратура прекратила расследование в отношении форварда «Реала» Килиана Мбаппе по делу об изнасиловании.

Пресс-служба организации сообщает, что дело было закрыто в виду недостатка доказательств. Отмечается, что сам Мбаппе не был уведомлен о том, что он подозревается в совершении преступления.

«Расследование по подозрению в изнасиловании и двух случаях сексуального насилия в отеле в центре Стокгольма 10 октября 2024 года закрыто», — говорится в пресс-релизе шведской прокуратуры.

14 октября шведская полиция начала расследование по факту жалобы об изнасиловании, предположительно произошедшем в стокгольмском отеле, где на тот момент отдыхал 25-летний футболист. Пострадавшая женщина обвиняла в происшествии именно Мбаппе.

Килиан Мбаппе. Мбаппе забил впервые после сексуального скандала. Но нужен ли он «Реалу»?
Источник: Сайт Прокуратуры Швеции
Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК Реал
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захаряну будет сложно сыграть за клуб в 2024 году
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 12 2 3 50-19 38
2
 Реал 16 11 3 2 34-13 36
3
 Атлетико 16 10 5 1 30-11 35
4
 Атлетик 17 9 5 3 26-15 32
5
 Вильярреал 15 7 5 3 27-25 26
6
 Осасуна 16 6 6 4 22-25 24
7
 Мальорка 17 7 3 7 16-20 24
8
 Р. Сосьедад 16 7 3 6 16-11 24
9
 Жирона 16 6 4 6 22-23 22
10
 Сельта 16 6 3 7 25-27 21
11
 Бетис 16 5 6 5 18-20 21
12
 Севилья 16 5 4 7 17-23 19
13
 Р. Вальекано 15 5 4 6 15-16 19
14
 Лас-Пальмас 16 5 3 8 22-27 18
15
 Хетафе 16 3 7 6 11-13 16
16
 Алавес 16 4 3 9 18-27 15
17
 Леганес 16 3 6 7 14-23 15
18
 Эспаньол 15 4 1 10 15-28 13
19
 Валенсия 14 2 4 8 13-22 10
20
 Вальядолид 16 2 3 11 11-34 9
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13.12 23:00
Вальядолид – Валенсия
 - : -
14.12 16:00
Эспаньол – Осасуна
 - : -
14.12 18:15
Мальорка – Жирона
 - : -
14.12 20:30
Севилья – Сельта
 - : -
14.12 23:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
15.12 16:00
Атлетико – Хетафе
 - : -
15.12 18:15
Алавес – Атлетик
 - : -
15.12 20:30
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
 - : -
15.12 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
15.12 23:00
Барселона – Леганес
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 12 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 13 1 5
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