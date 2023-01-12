«Я не для таких парней, как ты». Шакира задела Пике в новом клипе

Колумбийская певица Шакира записала новую песню, в которой не в лучшем свете высказалась о своем бывшем сожителе, экс-защитнике «Барселоны» и сборной Испании Жераре Пике.

Шакира записала совместный трек с аргентинским диджеем Bizarrap.

В тексте песни есть следующие строчки: «Я не для таких парней, как ты. Я слишком высоко для тебя, поэтому ты с кем-то вроде себя».

Также в новой песне Шакира говорит Пике, что он «променял Ferrari на Renault Twingo».

Напомним, что Шакира и Пике расстались в июле 2022 года. Отмечалось, что причиной расставания стала измена испанского футболиста.

Колумбийская певица получила опеку над детьми после расставания с футболистом.