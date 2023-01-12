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«Я не для таких парней, как ты». Шакира задела Пике в новом клипе

Иван Шитик
Корреспондент
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Шакира.
Фото Global Look Press

Колумбийская певица Шакира записала новую песню, в которой не в лучшем свете высказалась о своем бывшем сожителе, экс-защитнике «Барселоны» и сборной Испании Жераре Пике.

Шакира записала совместный трек с аргентинским диджеем Bizarrap.

В тексте песни есть следующие строчки: «Я не для таких парней, как ты. Я слишком высоко для тебя, поэтому ты с кем-то вроде себя».

Также в новой песне Шакира говорит Пике, что он «променял Ferrari на Renault Twingo».

Напомним, что Шакира и Пике расстались в июле 2022 года. Отмечалось, что причиной расставания стала измена испанского футболиста.

Колумбийская певица получила опеку над детьми после расставания с футболистом.

Жерар Пике
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 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
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 Вильярреал 16 8 3 5 19-12 27
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 Атлетико 16 8 3 5 23-15 27
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 Атлетик 16 7 5 4 24-14 26
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 - : -
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Р. Сосьедад – Атлетик
 - : -
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 - : -
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 - : -
16.01 23:00
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Реал

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Реал Сосьедад

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Роберт Левандовски

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Барселона

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Антуан Гризманн

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Атлетико

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И К Ж
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