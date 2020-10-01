«Севилья» вырвала победу в матче с «Леванте», «Кадис» с двумя удалениями обыграл «Атлетик»

«Севилья» обыграла «Леванте» благодаря голу Юссефа Эн-Несири в концовке матча. «Кадис» заработал три очка в гостевом матче с «Атлетиком» благодаря автоголу соперников. Баскскому клубу не помогли спастись от поражения даже два удаления у соперников во втором тайме.

Чемпионат Испании. Ла лига

4-й тур

«Севилья» — «Леванте» — 1:0 (0:0)

Гол: Эн-Несири, 90+2.

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Эскудеро, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич (Сусо, 61), Фернанду Режес, Хоан Хордан (Васкес, 86), де Йонг (Эн-Несири, 71), Окампос (Оскар Родригес, 86), Эль-Хаддади (Оливер Торрес, 70).

«Леванте»: Фернандес, Дуарте, Везу, Тоньо, Сон (Мирамон, 90+1), Кампанья, Вукчевич, Радойя (Малса, 63), Барди (Де Фрутос, 62), Мелеро (Постиго, 77), Моралес (Рохер, 77).

Предупреждения: Везу, 38. Хесус Навас, 51. Сон, 76. Окампос, 78. Кунде, 82. Фернанду Режес, 83. Диегу Карлос, 90.

Судья: Эстрада Фернандес .

1 октября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».

«Атлетик» — «Кадис» — 0:1 (0:0)

Гол: Лопес, 57 — в свои ворота.

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа (Лекуэ, 86), Нуньес, Рауль Гарсия, Лопес, Дани Гарсия (Кодро, 78), Икер Муниаин (Сансет, 62), Иньяки Уильямс (Висенте, 62), Морсильо (Вильялибре, 46).

«Кадис»: Ледесма, Кала, Карселeн, Эспино, Акапо, Фали, Фернандес (Гарридо, 88), Фернандес (Негредо, 61), Йенссон (Хосе Мари, 72), Лосано (Алехо, 61), Малбашич (Санчес, 61).

Предупреждения: Акапо, 18. Фали, 41. Вильялибре, 54. Негредо, 63. Кодро, 79. Иньиго Мартинес, 83.

Удаления: Акапо, 48. Негредо, 70.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

1 октября. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».