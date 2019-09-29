«Севилья» вырвала победу у «Реал Сосьедада»
В матче 7-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала «Реал Сосьедад». Хозяева одержали победу со счетом 3:2.
«Севилья» набрала 13 очков и догнала «Реал Сосьедад» в турнирной таблице.
Чемпионат Испании. Лига 1
7-й тур
«Севилья» — «Реал Сосьедад» — 3:2 (1:1)
Голы: Оярсабаль, 4 (0:1). Нолито, 18 (1:1). Окампос, 47 (2:1). Васкес, 80 (3:1). Порту, 87 (3:2).
«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега (Васкес, 79), Фернанду Режес, Оливер Торрес (Хоан Хордан, 62), де Йонг, Нолито, Окампос (Посо, 71).
«Реал Сосьедад»: Мойя, Монреаль, Льоренте (Мерино, 46), Сальдуа, Элустондо, Сурутуса (Исак, 62), Субельдия, Виллиан Жозе, Янузай (Порту, 55), Эдегор, Оярсабаль.
Предупреждения: Эдегор, 57. Фернанду Режес, 59.
Судья: Альберола Рохас (Испания).
29 сентября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/