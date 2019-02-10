"Севилья" вырвала ничью у "Эйбара", Промес отдал голевую передачу

"Севилья" сыграла вничью с "Эйбаром" в матче 23-го тура чемпионата Испании (2:2). Красно-белые сумели отыграться в концовке встречи: голами отметились форварды Виссам Бен Йеддер и Пабло Сарабия. Экс-спартаковец Квинси Промес отметился результативной передачей.

"Севилья" набрала 37 очков и расположилась на 4-м месте в турнирной таблице. "Эйбар" с 30 баллами занимает 10-ю строчку.

Чемпионат Испании

Лига 1

23-й тур

"Севилья" - "Эйбар" - 2:2 (0:1)

Голы: Орельяна, 22 (0:1). Шарлес, 63 (0:2). Бен Йеддер, 88 (1:2). Сарабия, 90+2 (2:2).

"Севилья": Вацлик, Каррису (Хиль, 74), Кьер, Эскудеро (Хесус Навас, 61), Вебер, Банега, Меса (Васкес, 62), Бен Йеддер, Сарабия, Промес, Андре Силва.

"Эйбар": Асьер Риесго, Рамис (Оливейра, 58), Хосе Анхель, Пенья, Арбилья, Кукурелья, Диоп, Хоан Хордан, Орельяна, Серхио Энрич (Эскаланте, 72), Шарлес (Кике, 83).

Предупреждения: Эскудеро, 39. Хоан Хордан, 52. Банега, 65. Хесус Навас, 88. Хосе Анхель, 88.

Удаление: Банега, 84.

Судья: Иглесиас Вильянуэва.

10 февраля. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".

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