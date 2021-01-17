«Севилья» выиграла у «Леганеса» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

«Севилья» победила «Леганес» в матче 1/16 финала Кубка Испании — 1:0. Также в следующую стадию пробились «Жирона» и «Леванте».

Кубок Испании

1/16 финала

«Жирона» — «Кадис» — 2:0 (0:0)

Голы: Фернандес, 48 (1:0). Фернандес, 58 (2:0).

«Фуэнлабрада» — «Леванте» — 1:1 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 2:4

«Леганес» — «Севилья» — 0:1 д.в. (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Окампос, 96.

«Севилья»: Буну, Рекик (Акунья, 70), Гомес, Диегу Карлос, Гудель, Оливер Торрес (Фернанду Режес, 105), Хоан Хордан (Оскар Родригес, 70), де Йонг, Алейш Видаль (Кунде, 90), Эль-Хаддади (Сусо, 83), Идрисси (Окампос, 83).