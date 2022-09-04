«Севилья» выдала худшую серию в чемпионате Испании в XXI веке
«Севилья» проиграла «Барселоне» (0:3) в матче 4-го тура чемпионата Испании. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице с одним набранным баллом.
Как сообщает портал Opta, команда Хулена Лопетеги одержала только 3 победы последних 16 встречах ла лиги. Это худшая серия в истории клуба в XXI веке.
Прошлый сезон «Севилья» завершила на 4-м месте в чемпионате Испании, набрав 70 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|4
|4
|0
|0
|11-4
|12
|
2
|Барселона
|4
|3
|1
|0
|11-1
|10
|
3
|Вильярреал
|4
|3
|1
|0
|9-0
|10
|
4
|Бетис
|4
|3
|0
|1
|7-3
|9
|
5
|Осасуна
|4
|3
|0
|1
|6-3
|9
|
6
|Атлетико
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|
7
|Р. Сосьедад
|4
|2
|1
|1
|4-5
|7
|
8
|Атлетик
|4
|2
|1
|1
|5-1
|7
|
9
|Сельта
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|
10
|Валенсия
|4
|2
|0
|2
|6-3
|6
|
11
|Мальорка
|4
|1
|2
|1
|4-3
|5
|
12
|Р. Вальекано
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
13
|Вальядолид
|4
|1
|1
|2
|2-8
|4
|
14
|Жирона
|4
|1
|1
|2
|4-4
|4
|
15
|Альмерия
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
16
|Эспаньол
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|
17
|Севилья
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
18
|Эльче
|4
|0
|1
|3
|1-9
|1
|
19
|Хетафе
|4
|0
|1
|3
|2-11
|1
|
20
|Кадис
|4
|0
|0
|4
|0-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.09
|22:00
|
Сельта – Кадис
|3 : 0
|3.09
|15:00
|
Мальорка – Жирона
|1 : 1
|3.09
|17:15
|
Реал – Бетис
|2 : 1
|3.09
|19:30
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|1 : 1
|3.09
|22:00
|
Севилья – Барселона
|0 : 3
|4.09
|15:00
|
Осасуна – Р. Вальекано
|2 : 1
|4.09
|17:15
|
Атлетик – Эспаньол
|0 : 1
|4.09
|19:30
|
Вильярреал – Эльче
|4 : 0
|4.09
|22:00
|
Валенсия – Хетафе
|5 : 1
|5.09
|22:00
|
Вальядолид – Альмерия
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|
|
Яго Аспас
Сельта
|5
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|4
|П
|
|
Жоау Феликс
Атлетико
|3
|
|
Жюль Кунде
Барселона
|2
|
|
Давид Алаба
Реал
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Фабрисио Анхилери
Хетафе
|3
|1
|1
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|3
|1
|1
|
|
Эрай Джемерт
Валенсия
|3
|1
|1
Новости