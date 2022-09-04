«Севилья» выдала худшую серию в чемпионате Испании в XXI веке

«Севилья» проиграла «Барселоне» (0:3) в матче 4-го тура чемпионата Испании. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице с одним набранным баллом.

Как сообщает портал Opta, команда Хулена Лопетеги одержала только 3 победы последних 16 встречах ла лиги. Это худшая серия в истории клуба в XXI веке.

Прошлый сезон «Севилья» завершила на 4-м месте в чемпионате Испании, набрав 70 очков.