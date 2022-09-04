Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

4 сентября, 13:02

«Севилья» выдала худшую серию в чемпионате Испании в XXI веке

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

«Севилья» проиграла «Барселоне» (0:3) в матче 4-го тура чемпионата Испании. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице с одним набранным баллом.

Как сообщает портал Opta, команда Хулена Лопетеги одержала только 3 победы последних 16 встречах ла лиги. Это худшая серия в истории клуба в XXI веке.

Прошлый сезон «Севилья» завершила на 4-м месте в чемпионате Испании, набрав 70 очков.

Футбол
ФК Севилья
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анчелотти рассказал, кто в «Реале» может заменить Бензема

Агент Гризманна предложил «Барселоне» согласиться на меньшую сумму трансфера. «Атлетико» дает за игрока 15 миллионов евро
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 11-4 12
2
 Барселона 4 3 1 0 11-1 10
3
 Вильярреал 4 3 1 0 9-0 10
4
 Бетис 4 3 0 1 7-3 9
5
 Осасуна 4 3 0 1 6-3 9
6
 Атлетико 4 2 1 1 5-3 7
7
 Р. Сосьедад 4 2 1 1 4-5 7
8
 Атлетик 4 2 1 1 5-1 7
9
 Сельта 4 2 1 1 7-6 7
10
 Валенсия 4 2 0 2 6-3 6
11
 Мальорка 4 1 2 1 4-3 5
12
 Р. Вальекано 4 1 1 2 3-4 4
13
 Вальядолид 4 1 1 2 2-8 4
14
 Жирона 4 1 1 2 4-4 4
15
 Альмерия 4 1 1 2 4-5 4
16
 Эспаньол 4 1 1 2 4-7 4
17
 Севилья 4 0 1 3 3-8 1
18
 Эльче 4 0 1 3 1-9 1
19
 Хетафе 4 0 1 3 2-11 1
20
 Кадис 4 0 0 4 0-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.09 22:00
Сельта – Кадис
 3 : 0
3.09 15:00
Мальорка – Жирона
 1 : 1
3.09 17:15
Реал – Бетис
 2 : 1
3.09 19:30
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 1
3.09 22:00
Севилья – Барселона
 0 : 3
4.09 15:00
Осасуна – Р. Вальекано
 2 : 1
4.09 17:15
Атлетик – Эспаньол
 0 : 1
4.09 19:30
Вильярреал – Эльче
 4 : 0
4.09 22:00
Валенсия – Хетафе
 5 : 1
5.09 22:00
Вальядолид – Альмерия
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 5
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 4
П
Жоау Феликс

Жоау Феликс

Атлетико

 3
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Барселона

 2
Давид Алаба

Давид Алаба

Реал

 2
И К Ж
Фабрисио Анхилери

Фабрисио Анхилери

Хетафе

 3 1 1
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 3 1 1
Эрай Джемерт

Эрай Джемерт

Валенсия

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости