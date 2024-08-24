«Вильярреал» вырвал победу у «Севильи»

«Вильярреал» обыграл «Севилью» в матче 2-го тура чемпионата Испании — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.

На 2-й минуте нападающий гостей Арно Данжума открыл счет. Почти сразу хозяевам удалось отыграться, но гол Хуанлу Санчеса был отменен ВАР из-за офсайда. Перед перерывом Доди Лукебакио все же сравнял счет. Победный мяч на 5-й добавленной минуте забил Айозе Перес, вышедший на замену в начале второй половины встречи.

«Вильярреал» набрал 4 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги. «Севилья» с одним очком идет на 16-й строчке.