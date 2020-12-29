«Севилья» одержала победу в матче с «Вильярреалом»

«Севилья» победила «Вильярреал» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании.

Голы забивали Лукас Окампос и Юссеф Эн-Несири. Обе команды имеют в активе 26 очков. «Севилья» занимает четвертое место, «Вильярреал» — пятое, сыграл на два матча больше.

Чемпионат Испании. Ла лига

16-й тур

«Севилья» — «Вильярреал» — 2:0 (1:0)

Голы: Окампос, 8 — с пенальти (1:0). Эн-Несири, 53 (2:0).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич (Оливер Торрес, 76), Фернанду Режес, Хоан Хордан (Гудель, 88), Сусо (Эль-Хаддади, 63), Окампос, Эн-Несири (де Йонг, 88).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, Педраса, Пау Торрес, Фойт (Пино, 46), Парехо, Тригерос (Бакка, 83), Мойсес Гомес, Морено, Ниньо (Чиквуэзе, 63).

Предупреждения: Фойт, 7. Фернанду Режес, 39. Тригерос, 76. Парехо, 88. Бакка, 90.

Судья: Сото Градо.

29 декабря. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».