«Севилья» одержала победу в матче с «Вильярреалом»
«Севилья» победила «Вильярреал» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании.
Голы забивали Лукас Окампос и Юссеф Эн-Несири. Обе команды имеют в активе 26 очков. «Севилья» занимает четвертое место, «Вильярреал» — пятое, сыграл на два матча больше.
Чемпионат Испании. Ла лига
16-й тур
«Севилья» — «Вильярреал» — 2:0 (1:0)
Голы: Окампос, 8 — с пенальти (1:0). Эн-Несири, 53 (2:0).
«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич (Оливер Торрес, 76), Фернанду Режес, Хоан Хордан (Гудель, 88), Сусо (Эль-Хаддади, 63), Окампос, Эн-Несири (де Йонг, 88).
«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, Педраса, Пау Торрес, Фойт (Пино, 46), Парехо, Тригерос (Бакка, 83), Мойсес Гомес, Морено, Ниньо (Чиквуэзе, 63).
Предупреждения: Фойт, 7. Фернанду Режес, 39. Тригерос, 76. Парехо, 88. Бакка, 90.
Судья: Сото Градо.
29 декабря. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
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