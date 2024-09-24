«Севилья» победила «Вальядолид», «Валенсия» и «Осасуна» поделили очки

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«Севилья» дома обыграла «Вальядолид» в матче 7-го тура ла лиги — 2:1.

У хозяев гол забил Чидера Эджуке, автогол на счету Давида Торреса. У гостей отметился Кике.

На 90-й минуте защитник севильцев Маркан получил вторую желтую карточку и был удален.

«Севилья» с 8 очками занимает 12-е место в таблице ла лиги, «Вальядолид» с 5 очками — 18-й.

В параллельном матче 7-го тура «Валенсия» и «Осасуна» не забили голов — 0:0.

«Летучие мыши» с 5 очками — на 17-й строчке, памплонцы с 11 очками — на 7-м месте.