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«Севилья» победила «Вальядолид», «Валенсия» и «Осасуна» поделили очки

Руслан Минаев
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«Севилья» дома обыграла «Вальядолид» в матче 7-го тура ла лиги — 2:1.

У хозяев гол забил Чидера Эджуке, автогол на счету Давида Торреса. У гостей отметился Кике.

На 90-й минуте защитник севильцев Маркан получил вторую желтую карточку и был удален.

«Севилья» с 8 очками занимает 12-е место в таблице ла лиги, «Вальядолид» с 5 очками — 18-й.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
24 сент, 20:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
2:1
Вальядолид

В параллельном матче 7-го тура «Валенсия» и «Осасуна» не забили голов — 0:0.

«Летучие мыши» с 5 очками — на 17-й строчке, памплонцы с 11 очками — на 7-м месте.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
24 сент, 20:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
0:0
Осасуна

ФК Валенсия
ФК Вальядолид
ФК Осасуна
ФК Севилья
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 Барселона 6 6 0 0 22-5 18
2
 Реал 6 4 2 0 13-3 14
3
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
4
 Атлетико 6 3 3 0 10-3 12
5
 Вильярреал 6 3 2 1 12-13 11
6
 Осасуна 7 3 2 2 8-11 11
7
 Мальорка 7 3 2 2 6-5 11
8
 Алавес 6 3 1 2 9-7 10
9
 Сельта 6 3 0 3 14-13 9
10
 Р. Вальекано 6 2 2 2 8-7 8
11
 Бетис 6 2 2 2 6-6 8
12
 Севилья 7 2 2 3 7-9 8
13
 Жирона 6 2 1 3 8-10 7
14
 Эспаньол 6 2 1 3 6-9 7
15
 Леганес 7 1 3 3 4-8 6
16
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 3-7 5
17
 Вальядолид 7 1 2 4 3-15 5
18
 Валенсия 7 1 2 4 5-10 5
19
 Хетафе 6 0 4 2 3-5 4
20
 Лас-Пальмас 6 0 2 4 7-12 2
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Валенсия – Осасуна
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 - : -
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