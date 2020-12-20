«Севилья» и «Вальядолид» сыграли вничью

«Севилья» и «Вальядолид» в матче 14-го тура чемпионата Испании сыграли вничью — 1:1.

У хозяев поля забил Лукас Окампос. У «Вальядолида» сравнял счет на 87-й минуте Рауль Гарсия.

«Севилья» занимает шестое место в таблице. «Вальядолид» — 17-й.

Чемпионат Испании

Лига 1

14-й тур

«Севилья» — «Вальядолид» — 1:1 (1:0)

Голы: Окампос, 31 — с пенальти (1:0). Рауль Гарсия, 87 (1:1).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич (Гудель, 81), Фернанду Режес, Оливер Торрес (Хоан Хордан, 60), Сусо (Оскар Родригес, 81), Окампос (де Йонг, 77), Эн-Несири.

«Вальядолид»: Масип, Рауль Гарсия, Бруно Гонсалес, Эль-Ямик, Меса (Гвардьола, 74), Сан Эметерио (Алькарас, 62), Орельяна (Жоау Филипе, 62), Оскар Плано (Мичел, 73), Эрвиас, Вайссман (Вилья, 74), Маркос Андре.

Предупреждения: Бруно Гонсалес, 8. Сан Эметерио, 30. Орельяна, 43. Окампос, 59. Маркос Андре, 73. Гудель, 85. де Йонг, 88.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

19 декабря. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».