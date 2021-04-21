«Севилья», «Валенсия», «Вильярреал» и еще шесть команд ла лиги примут участие в акции против Суперлиги

Девять клубов ла лиги примут участие в акции против Суперлиги, сообщает BBC Sport.

По сведениям источника, в акции примут участие «Валенсия», «Кадис», «Осасуна», «Вильярреал», «Алавес», «Севилья», «Леванте», «Атлетик» и «Бетис». Игроки этих команд будут носить перед играми специальные футболки, на которой будет надпись «Заработайте это» и эмблема Лиги чемпионов.

Кроме того, такое сообщение будет отображаться на светодиодных табло и экранах стадиона. Это может стать неудобным фактом для «Реала», который 21 апреля на выезде встретится с «Кадисом».