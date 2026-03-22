«Валенсия» выиграла у «Севильи» на выезде

«Валенсия» победила «Севилью» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Испании — 2:0.

Голы забили испанский нападающий Уго Дуро и бельгийский полузащитник Ларджи Рамазани.

У «Севильи» серия из четырех матчей без побед во всех турнирах. Она занимает 15-е место в таблице чемпионата Испании (31 очко после 29 игр). «Валенсия» (35 очков после 29 встреч) располагается на 11-м месте.

Чемпионат Испании. Ла лига. 29-й тур.

21 марта, 23:00. Рамон Санчес Писхуан (Севилья)

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