«Севилья» — «Валенсия»: где смотреть прямую трансляцию матча
11 августа, в пятницу, «Севилья» дома примет «Валенсию» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.
Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, начало — в 23.00 по московскому времени.
«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию матча с формальными событиями. Смотреть видеотрансляцию в прямом эфире можно будет на платформе Окко. Она начнется в 22.30.
В прошлом сезоне «Севилья» под руководством Хосе Луиса Мендилибара заняла 12-е место в турнирной таблице ла лиги. «Валенсия» расположилась на 16-й строчке.
В последний раз «Валенсия» играла с «Севильей» 16 апреля 2023 года. Тогда «летучие мыши» проиграли красно-белым со счетом 0:2 в 29-м туре чемпионата Испании.
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11
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12
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13
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14
|Кадис
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15
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16
|Валенсия
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17
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18
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19
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20
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|11.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|23:00
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
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|22:30
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Атлетик – Реал
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Сельта – Осасуна
|- : -
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|20:30
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Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
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Хетафе – Барселона
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|14.08
|20:30
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Кадис – Алавес
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Атлетико – Гранада
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