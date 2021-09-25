«Севилья» в меньшинстве обыграла «Эспаньол»
«Севилья» в матче 7-го тура чемпионата Испании на своем поле обыграла «Эспаньол» — 2:0.
Благодаря этой победе «Севилья» набрала 14 очков и вышла на второе место в ла лиге. До «Реала», который лидирует, два очка. «Эспаньол» с шестью очками на 15-м месте.
Чемпионат Испании. Лига 1
7-й тур
«Севилья» — «Эспаньол» — 2:0 (1:0)
Голы: Эн-Несири, 13 (1:0). Мир, 87 (2:0).
«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич (Фернанду Режес, 56), Дилэйни, Хоан Хордан, Сусо (Ламела, 55), Окампос (Рекик, 79), Эн-Несири (Мир, 70).
«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, С.Гомес, Педроса, Мерида (Димата, 46), Дардер, Баре, У Лэй (Меламед, 57), Алейш Видаль (Вадильо, 90), Эмбарба (Лорен Морон, 78), Рауль де Томас.
Предупреждения: Ракитич, 56. Дилэйни, 65. Ламела, 81.
Удаление: Дилэйни, 65.
Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).
25 сентября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/
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