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«Севилья» в меньшинстве обыграла «Эспаньол»

21:42
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«Севилья» в матче 7-го тура чемпионата Испании на своем поле обыграла «Эспаньол» — 2:0.

Благодаря этой победе «Севилья» набрала 14 очков и вышла на второе место в ла лиге. До «Реала», который лидирует, два очка. «Эспаньол» с шестью очками на 15-м месте.

Чемпионат Испании. Лига 1

7-й тур

«Севилья» — «Эспаньол» — 2:0 (1:0)

Голы: Эн-Несири, 13 (1:0). Мир, 87 (2:0).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич (Фернанду Режес, 56), Дилэйни, Хоан Хордан, Сусо (Ламела, 55), Окампос (Рекик, 79), Эн-Несири (Мир, 70).

«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, С.Гомес, Педроса, Мерида (Димата, 46), Дардер, Баре, У Лэй (Меламед, 57), Алейш Видаль (Вадильо, 90), Эмбарба (Лорен Морон, 78), Рауль де Томас.

Предупреждения: Ракитич, 56. Дилэйни, 65. Ламела, 81.

Удаление: Дилэйни, 65.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

25 сентября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Матч завершен

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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