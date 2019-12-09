«Севилья» в большинстве не смогла обыграть «Осасуну»

«Осасуна» в матче 16-го тура чемпионата Испании дома сыграла вничью с «Севильей» — 1:1. В составе хозяев отличился Луис Авилья, у гостей — Мунир Эль-Хаддади. На 61-й минуте защитник «Осасуны» Ойер был удален за вторую желтую карточку.

«Осасуна» с 23 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. «Севилья» (31) — третья. Ее беспроигрышная серия составляет восемь матчей.

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