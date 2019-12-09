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«Севилья» в большинстве не смогла обыграть «Осасуну»

00:55
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«Осасуна» в матче 16-го тура чемпионата Испании дома сыграла вничью с «Севильей» — 1:1. В составе хозяев отличился Луис Авилья, у гостей — Мунир Эль-Хаддади. На 61-й минуте защитник «Осасуны» Ойер был удален за вторую желтую карточку.

«Осасуна» с 23 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. «Севилья» (31) — третья. Ее беспроигрышная серия составляет восемь матчей.

Осасуна — Севилья

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/

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