«Севилья» в большинстве не смогла обыграть «Осасуну»
00:55
«Осасуна» в матче 16-го тура чемпионата Испании дома сыграла вничью с «Севильей» — 1:1. В составе хозяев отличился Луис Авилья, у гостей — Мунир Эль-Хаддади. На 61-й минуте защитник «Осасуны» Ойер был удален за вторую желтую карточку.
«Осасуна» с 23 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. «Севилья» (31) — третья. Ее беспроигрышная серия составляет восемь матчей.
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