«Севилья» в большинстве чуть не упустила победу над «Осасуной»

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Севилья» на своем поле вырвала победу у «Осасуны» (3:2).

Хозяева вели в счете после первого тайма — 2:0. В начале второй половины гости остались в меньшинстве, но смогли отыграть два мяча и сравнять счет. И все же «Севилья» вырвала победу на последних минутах, благодаря мячу нападающего Юссефа Эн-Несири.

Чемпионат Испании. Лига 1

26-й тур

«Севилья» — «Осасуна» — 3:2 (2:0)

Голы: Эн-Несири, 13 (1:0). Окампос, 45+1 (2:0). Эрнандес, 64 (2:1). Торрес, 74 — с пенальти (2:2). Эн-Несири, 90+3 (3:2).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Эскудеро, Гомес, Кунде, Фернанду Режес (Гудель, 32), Васкес (де Йонг, 75), Оливер Торрес, Окампос, Рони Лопеш (Сусо, 67), Эн-Несири.

«Осасуна»: Эррера, Ронкалья, Лато (Р.Гарсия, 79), Эступиньян, Дав.Гарсия, Эрнандес, Ойер, Брашанац, Торрес (У.Гарсия, 90), Арнаис (Мартинес, 56), Гальего.

Предупреждения: Фернанду Режес, 15. Гальего, 76. Оливер Торрес, 84. Брашанац, 85.

Удаление: Эррера, 54.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

1 марта. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».