Футбол
Испания
Новости
Видео Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

13 апреля, 13:42

«Севилья» уволила главного тренера Пимьенту после четырех поражений подряд

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хавьер Гарсия Пимента.
Фото Global Look Press

«Севилья» объявила об отставке главного тренера Хавьера Гарсии Пимьенты.

Испанец возглавлял команду с лета 2024 года. Соглашение 50-летнего специалиста с красно-белыми было рассчитано до конца июня 2027-го.

Ранее «Севилья» потерпела четыре поражения подряд в чемпионате Испании, уступив «Валенсии» (0:1), «Атлетико» (1:2), «Бетису» (1:2) и «Атлетику» (0:1). Команда с 36 очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице ла лиги.

До прихода в «Севилью» Пимьента работал в системе «Барселоны» и «Лас-Пальмасе».

Футбол
ФК Севилья
Читайте также
Ефимова проиграла Чикуновой на чемпионате России на дистанции 200 метров брассом
«МЮ» в глубокой... Колонка Казанского — о безднах и горизонте, которого нет
Скончался актер из «Первого отдела» Денис Верягин
В Ленобласти учитель математики ударил шестиклассника телефоном по голове
«Трактор» растоптали и опозорили, Минск непобедим, а Рашевский – новая легенда «Динамо». Что произошло в Кубке Гагарина 16 апреля
Генерала Шамарина приговорили к семи годам колонии строгого режима
Популярное видео
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Алания»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Marca: «Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Ливерпуля» Макаллистеру

Защитник «Барселоны» Бальде получил травму
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 31 22 4 5 84-29 70
2
 Реал 31 20 6 5 64-31 66
3
 Атлетико 31 18 9 4 53-26 63
4
 Атлетик 31 15 12 4 49-25 57
5
 Вильярреал 30 14 9 7 53-40 51
6
 Бетис 31 13 9 9 42-39 48
7
 Сельта 31 12 7 12 44-45 43
8
 Мальорка 31 12 7 12 31-37 43
9
 Р. Сосьедад 31 12 5 14 30-34 41
10
 Р. Вальекано 31 10 10 11 34-38 40
11
 Хетафе 31 10 9 12 31-28 39
12
 Осасуна 31 8 14 9 36-44 38
13
 Валенсия 31 9 10 12 35-47 37
14
 Севилья 31 9 9 13 34-42 36
15
 Эспаньол 30 9 8 13 33-40 35
16
 Жирона 31 9 7 15 38-48 34
17
 Алавес 31 7 9 15 33-45 30
18
 Лас-Пальмас 31 7 8 16 37-52 29
19
 Леганес 31 6 10 15 29-48 28
20
 Вальядолид 31 4 4 23 21-73 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.04 22:00
Эспаньол – Хетафе
 - : -
19.04 15:00
Р. Вальекано – Валенсия
 - : -
19.04 17:15
Барселона – Сельта
 - : -
19.04 19:30
Мальорка – Леганес
 - : -
19.04 22:00
Лас-Пальмас – Атлетико
 - : -
20.04 15:00
Вальядолид – Осасуна
 - : -
20.04 17:15
Вильярреал – Р. Сосьедад
 - : -
20.04 19:30
Севилья – Алавес
 - : -
20.04 22:00
Реал – Атлетик
 - : -
21.04 22:00
Жирона – Бетис
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 25
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 11
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 25 2 5
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 24 2 1
Папе Гей

Папе Гей

Вильярреал

 26 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости