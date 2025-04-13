«Севилья» уволила главного тренера Пимьенту после четырех поражений подряд
«Севилья» объявила об отставке главного тренера Хавьера Гарсии Пимьенты.
Испанец возглавлял команду с лета 2024 года. Соглашение 50-летнего специалиста с красно-белыми было рассчитано до конца июня 2027-го.
Ранее «Севилья» потерпела четыре поражения подряд в чемпионате Испании, уступив «Валенсии» (0:1), «Атлетико» (1:2), «Бетису» (1:2) и «Атлетику» (0:1). Команда с 36 очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице ла лиги.
До прихода в «Севилью» Пимьента работал в системе «Барселоны» и «Лас-Пальмасе».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|31
|22
|4
|5
|84-29
|70
|
2
|Реал
|31
|20
|6
|5
|64-31
|66
|
3
|Атлетико
|31
|18
|9
|4
|53-26
|63
|
4
|Атлетик
|31
|15
|12
|4
|49-25
|57
|
5
|Вильярреал
|30
|14
|9
|7
|53-40
|51
|
6
|Бетис
|31
|13
|9
|9
|42-39
|48
|
7
|Сельта
|31
|12
|7
|12
|44-45
|43
|
8
|Мальорка
|31
|12
|7
|12
|31-37
|43
|
9
|Р. Сосьедад
|31
|12
|5
|14
|30-34
|41
|
10
|Р. Вальекано
|31
|10
|10
|11
|34-38
|40
|
11
|Хетафе
|31
|10
|9
|12
|31-28
|39
|
12
|Осасуна
|31
|8
|14
|9
|36-44
|38
|
13
|Валенсия
|31
|9
|10
|12
|35-47
|37
|
14
|Севилья
|31
|9
|9
|13
|34-42
|36
|
15
|Эспаньол
|30
|9
|8
|13
|33-40
|35
|
16
|Жирона
|31
|9
|7
|15
|38-48
|34
|
17
|Алавес
|31
|7
|9
|15
|33-45
|30
|
18
|Лас-Пальмас
|31
|7
|8
|16
|37-52
|29
|
19
|Леганес
|31
|6
|10
|15
|29-48
|28
|
20
|Вальядолид
|31
|4
|4
|23
|21-73
|16
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.04
|22:00
|
Эспаньол – Хетафе
|- : -
|19.04
|15:00
|
Р. Вальекано – Валенсия
|- : -
|19.04
|17:15
|
Барселона – Сельта
|- : -
|19.04
|19:30
|
Мальорка – Леганес
|- : -
|19.04
|22:00
|
Лас-Пальмас – Атлетико
|- : -
|20.04
|15:00
|
Вальядолид – Осасуна
|- : -
|20.04
|17:15
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|- : -
|20.04
|19:30
|
Севилья – Алавес
|- : -
|20.04
|22:00
|
Реал – Атлетик
|- : -
|21.04
|22:00
|
Жирона – Бетис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|25
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|11
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|25
|2
|5
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|24
|2
|1
|
|
Папе Гей
Вильярреал
|26
|1
|3
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