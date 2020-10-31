«Севилья» уступила в гостях «Атлетику»
В матче 8-го тура чемпионата Испании «Атлетик» принимал «Севилью». Хозяева одержали победу со счетом 2:1.
Чемпионат Испании. Лига 1
8-й тур
«Атлетик» — «Севилья» — 2:1 (0:1)
Голы: Эн-Несири, 9 (0:1). Икер Муниаин, 76 (1:1). Сансет, 86 (2:1).
«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия (Лопес, 54), Дани Гарсия (Весга, 67), Саррага (Вильялибре, 54), Иньяки Уильямс, Беренгер (Икер Муниаин, 67), Морсильо (Сансет, 85).
«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич (Гудель, 68), Фернанду Режес (Фернандес, 88), Хоан Хордан (Оливер Торрес, 68), де Йонг (Эль-Хаддади, 88), Окампос, Эн-Несири (Васкес, 63).
Предупреждения: Фернанду Режес, 26. Рауль Гарсия, 30. Иньиго Мартинес, 53. Иньяки Уильямс, 61. Кунде, 62. Акунья, 69. Хесус Навас, 88. Лопес, 89. Диегу Карлос, 90. Берчиче, 90+2.
Судья: дель Серро Гранде (Испания).
31 октября. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/