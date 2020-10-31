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«Севилья» уступила в гостях «Атлетику»

20:13
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В матче 8-го тура чемпионата Испании «Атлетик» принимал «Севилью». Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

Чемпионат Испании. Лига 1

8-й тур

«Атлетик» — «Севилья» — 2:1 (0:1)

Голы: Эн-Несири, 9 (0:1). Икер Муниаин, 76 (1:1). Сансет, 86 (2:1).

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия (Лопес, 54), Дани Гарсия (Весга, 67), Саррага (Вильялибре, 54), Иньяки Уильямс, Беренгер (Икер Муниаин, 67), Морсильо (Сансет, 85).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич (Гудель, 68), Фернанду Режес (Фернандес, 88), Хоан Хордан (Оливер Торрес, 68), де Йонг (Эль-Хаддади, 88), Окампос, Эн-Несири (Васкес, 63).

Предупреждения: Фернанду Режес, 26. Рауль Гарсия, 30. Иньиго Мартинес, 53. Иньяки Уильямс, 61. Кунде, 62. Акунья, 69. Хесус Навас, 88. Лопес, 89. Диегу Карлос, 90. Берчиче, 90+2.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

31 октября. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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