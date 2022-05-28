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Сегодня, 00:46

«Севилья» установила цену на Кунде

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Севилья» не будет вести переговоры о трансфере Жюля Кунде за сумму ниже 65 миллионов евро, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо. По информации источника, «Челси» скоро сделает свое первое предложение по игроку сборной Франции.

Ранее сообщалось также об интересе к Кунде со стороны «Барселоны» и «Реала».

Действующий контракт 23-летнего француза рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В этом сезоне Кунде сыграл 44 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

Футбол
ФК Севилья
ФК Челси
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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
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 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
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 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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Р. Вальекано – Леванте
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Реал – Бетис
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21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
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Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
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Барселона

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