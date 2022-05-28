«Севилья» установила цену на Кунде

«Севилья» не будет вести переговоры о трансфере Жюля Кунде за сумму ниже 65 миллионов евро, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо. По информации источника, «Челси» скоро сделает свое первое предложение по игроку сборной Франции.

Ранее сообщалось также об интересе к Кунде со стороны «Барселоны» и «Реала».

Действующий контракт 23-летнего француза рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В этом сезоне Кунде сыграл 44 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.