«Севилья» сыграла с «Сельтой» вничью в 3-м туре чемпионата Испании

«Севилья» сыграла вничью с «Сельтой» в 3-м туре чемпионата Испании (1:1).

Счет во встрече открыл на 81 минуте полузащитник «Севильи» Франко Фаскес, а уже на 84 минуте матча точным ударом ответил полузащитник «Сельты» Денис Суарес.

«Севилья» — «Сельта» — 1:1 (0:0)

Голы: Ф.Васкес, 81 (1:0). Суарес, 84 (1:1).

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Каррису, Диегу Карлос, Регилон, Банега, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Ф.Васкес, 70), де Йонг, Нолито (Рони Лопеш, 79), Эль-Хаддади (Хиль, 55).

«Сельта»: Бланко, Араухо (Костас, 76), Оласа, К.Васкес (Мальо, 65), Айду, Суарес, Лоботка, Бельтран, Аспас, Мендес, Фернандес (Мина, 53).

Предупреждения: К.Васкес, 24. Эль-Хаддади, 34. Мендес, 45+3. Диегу Карлос, 54. Фернанду Режес, 78. Хиль, 85.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

30 августа. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».

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