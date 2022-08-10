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Сегодня, 03:10

«Севилья» смогла заявить всех игроков на сезон в ла лиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Севилья» зарегистрировала всех своих игроков на сезон-2022/23 в испанской ла лиге, написал в Twitter журналист Хосе Мануэль Гарсия.

Этим летом к команде присоединились полузащитник Иско («Реал»), защитники Маркао («Галатасарай») и Алекс Теллес («Манчестер Юнайтед»). Также из аренды вернулся нападающий Рони Лопеш.

В прошлом сезоне «Севилья» набрала 70 очков и заняла 4-е место в чемпионате Испании.

Футбол
ФК Севилья
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