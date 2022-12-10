«Севилья» следит за полузащитником сборной Марокко Унаи

«Севилья» следит за полузащитником сборной Марокко и «Анже» Аззедином Унаи, сообщает Fichajes.

По данным источника, 22-летний игрок произвел впечатление своей игрой в Катаре. Спортивный директор «Севильи» Мончи стал его поклонником и может попытаться переманить его в ла лигу.

На ЧМ-2022 Унаи сыграл за Марокко пять матчей и не отметился результативными действиями. Команда прошла в полуфинал турнира в Катаре.

За «Анже» в сезоне-2022/23 футболист провел 14 матчей в лиге 1.