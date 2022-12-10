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10 декабря, 23:15

«Севилья» следит за полузащитником сборной Марокко Унаи

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Севилья» следит за полузащитником сборной Марокко и «Анже» Аззедином Унаи, сообщает Fichajes.

По данным источника, 22-летний игрок произвел впечатление своей игрой в Катаре. Спортивный директор «Севильи» Мончи стал его поклонником и может попытаться переманить его в ла лигу.

На ЧМ-2022 Унаи сыграл за Марокко пять матчей и не отметился результативными действиями. Команда прошла в полуфинал турнира в Катаре.

За «Анже» в сезоне-2022/23 футболист провел 14 матчей в лиге 1.

Источник: Fichajes

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Нидерланды 5
Аргентина 6
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Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
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Марокко 1
Португалия 0
Матч завершен

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

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Англия 1
Франция 2
Матч завершен

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
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ФК Анже
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
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 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
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