11 мая, 12:54

«Севилья» сделала заявление о нападении фанатов на базу клуба

Игнат Заздравин
Корреспондент
Болельщики «Севильи»
Фото AFP

«Севилья» опубликовала заявление о нападении болельщиков на автобус с футболистами и клубную базу.

Ранее сообщалось, что фанаты испанского клуба атаковали базу команды после поражения от «Сельты» (2:3) в 35-м туре испанской ла лиги. Серия «Севильи» без побед продлилась до 8 матчей.

«Севилья» решительно осуждает организованное в субботу вечером нападение по прибытии первой команды после матча с «Сельтой».

«Севилья» понимает, что ситуация в команде, которой не желает ни один из футболистов, вызывает протесты, но они недопустимы, если сопровождаются агрессией, угрозами и вандализмом.

Клуб сообщит властям о случаях насилия, которым подверглись сотрудники, игроки, технический персонал и руководство. Мы просим органы безопасности проявить максимальную осмотрительность, чтобы найти всех виновных в этих отвратительных действиях, совершенных бандой организованных радикалов, действовавших с особой жестокостью.

Также «Севилья» обязуется сделать все возможное, чтобы помочь в выявлении всех виновных в этих преступлениях и будет действовать бескомпромиссно, если они являются болельщиками команды.

Клуб выражает абсолютное осуждение любых протестов, влекущих за собой насилие и преступные действия, подобные тем, что произошли в субботу», — говорится в заявлении.

После 35 матчей «Севилья» с 38 очками занимает 16-е место в ла лиге.

Футбол
ФК Севилья
