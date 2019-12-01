«Севилья» с минимальным счетом победила «Леганес» и поднялась на второе место в чемпионате
В матче 15-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала «Леганес». Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0.
«Севилья» набрала 30 очков и поднялась на второе место, обойдя «Барселону», у которой две игры в запасе. «Реал», у которого сыграно на одну игру меньше, опережает «Севилью» на очко.
Чемпионат Испании. Лига 1
15-й тур
«Севилья» — «Леганес» — 1:0 (0:0)
Гол: Диегу Карлос, 63.
«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега, Васкес, Оливер Торрес (Гудель, 58), Хоан Хордан, де Йонг (Гомес, 83), Нолито (Хиль, 62).
«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Сиовас (Родригес, 5), Сильва, Бустинса, Авазьем, Рубен Перес, Ресио (Эрасо, 79), Оскар Родригес (Каррильо, 78), Брэйтуэйт, Эн-Несири.
Предупреждения: Авазьем, 49. Оливер Торрес, 56. Оскар Родригес, 68. Хиль, 90+4. Росалес, 90+4. Васкес, 90+5.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).
1 декабря. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/