«Севилья» с минимальным счетом победила «Леганес» и поднялась на второе место в чемпионате

В матче 15-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала «Леганес». Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0.

«Севилья» набрала 30 очков и поднялась на второе место, обойдя «Барселону», у которой две игры в запасе. «Реал», у которого сыграно на одну игру меньше, опережает «Севилью» на очко.

Чемпионат Испании. Лига 1

15-й тур

«Севилья» — «Леганес» — 1:0 (0:0)

Гол: Диегу Карлос, 63.

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега, Васкес, Оливер Торрес (Гудель, 58), Хоан Хордан, де Йонг (Гомес, 83), Нолито (Хиль, 62).

«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Сиовас (Родригес, 5), Сильва, Бустинса, Авазьем, Рубен Перес, Ресио (Эрасо, 79), Оскар Родригес (Каррильо, 78), Брэйтуэйт, Эн-Несири.

Предупреждения: Авазьем, 49. Оливер Торрес, 56. Оскар Родригес, 68. Хиль, 90+4. Росалес, 90+4. Васкес, 90+5.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

1 декабря. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».

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