«Севилья» и «Реал Сосьедад» встретятся в 12-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 3 ноября. Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуал» в столице Андалусии и начнется в 20.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте федерального канала matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 20.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события игры «Севилья» — «Реал Сосьедад» отслеживайте в матч-центре нашего сайта.

После 11 туров ла лиги «Севилья» с 15 очками расположилась на 11-м месте, «Реал Сосьедад» — с 12 очками на 14-м.