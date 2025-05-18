«Севилья» и «Реал» встретятся в чемпионате Испании 18 мая

«Севилья» и «Реал» встретятся в 37-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 18 мая. Матч пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) и начнется в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Севилья» — «Реал» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 37-й тур.

18 мая 2025, 20:00. Рамон Санчес Писхуан (Севилья)

Игру ла лиги в прямом эфире покажут на телеканал «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 19.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

В 36 турах ла лиги красно-белые набрали 41 очко и занимают перед игровым днем 14-е место в таблице, у мадридцев — 78 очков и второе место. «Реал» потерял шансы на чемпионство, досрочную победу в лиге оформила «Барселона».

Соперником «Севильи» в предыдущем туре был «Лас-Пальмас» (1:0), а «Реал» на этой неделе обыграл «Мальорку» (2:1).