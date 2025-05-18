«Реал» в гостях обыграл «Севилью», «Атлетико» дома победил «Бетис»

«Реал» на выезде обыграл «Севилью» в матче 37-го тура чемпионата Испании — 2:0.

Голы мадридского клуба на счету нападающего Килиана Мбаппе (75-я) и полузащитника Джуда Беллингема (87-я).

«Реал» набрал 81 очков и занимает 2-е место в ла лиге. «Севилья» (41) идет 16-й в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Ла лига. 37-й тур.

18 мая 2025, 20:00. Рамон Санчес Писхуан (Севилья)

В другом матче 37-го тура «Атлетико» на своем поле обыграл «Бетис» со счетом 4:1. У хозяев голы забили Хулиан Альварес (дубль, 10-я и 75-я), Робин Ле Норман (45+3-я) и Анхель Корреа (90+6-я). У гостей единственный забитый мяч на счету Пабло Форналса (67-я).

«Атлетико» с 73 очками занимает 3-е место в ла лиге, «Бетис» с 59 баллами — на 6-й строчке.

Чемпионат Испании. Ла лига. 37-й тур.

18 мая 2025, 20:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)

Также в параллельных встречах «Райо Вальекано» победил «Сельту» (2:1), а «Осасуна» обыграла «Эспаньол» (2:0).

Чемпионат Испании. Ла лига. 37-й тур.

18 мая 2025, 20:00. Балаидос (Виго)